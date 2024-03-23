مباشر - مصر للشباب (2)-(1) موريتانيا.. الشوط الثاني

كرواتيا تضرب موعدا مع الفراعنة بعد الفوز على تونس في كأس عاصمة مصر

4 مهدرة من 5.. منتخب مصر الأولمبي يخسر بركلات الترجيح من أستراليا في كأس غرب آسيا

حضور حسام وإبراهيم حسن مباراة تونس ضد كرواتيا

الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف

مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موعد جراحة إمام عاشور.. ومدة الغياب المتوقعة

انتهت كأس غرب آسيا - مصر الأولمبي (1)-(1) أستراليا.. عيد يهدر وخسارة بطاقة التأهل

تشكيل مصر الأولمبي - بلال مظهر وأسامة فيصل يقودان الهجوم ضد أستراليا

بسبب مباراة تونس وكرواتيا.. نقل مران منتخب مصر