استراحة - مصر للشباب (2)-(1) موريتانيا.. نهاية الشوط الأول

السبت، 23 مارس 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر للشباب ضد موريتانيا في مباراة ودية بالجزائر.

ق26. جوووووول الرد السريع لمصر عن طريق محمد زعلوك من انفراد بالمرمى.

ق25. هدف التعادل لموريتانيا بعد دقيقة واحدة عن طريق بايات ليكويري.

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ق24. جوووووول أول لمصر عن طريق محمد زعلوك برأسية.

بداية المباراة

منتخب مصر للشباب
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