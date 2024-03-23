استراحة - مصر للشباب (2)-(1) موريتانيا.. نهاية الشوط الأول

حضور حسام وإبراهيم حسن مباراة تونس ضد كرواتيا

الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف

مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موعد جراحة إمام عاشور.. ومدة الغياب المتوقعة