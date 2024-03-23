في المباراة الأولى لـ دوريفال.. إندريك يقود البرازيل للفوز على إنجلترا في ويمبلي

السبت، 23 مارس 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

إندريك - إنجلترا ضد البرازيل

حقق منتخب البرازيل فوزا وديا على إنجلترا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي.

المباراة كانت هي الأولى للبرازيل تحت قيادة دوريفال جونيور المدرب الجديد للفريق.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على إنجلترا في ويمبلي للمرة الأولى منذ عام 1997.

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التشكيل

بدأ منتخب البرازيل بثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور ورودريجو ورافينيا.

أحداث المباراة

منتخب البرازيل كان صاحب المحاولة الخطيرة الأولى عن طريق فينيسيوس جونيور الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة بجوار الحارس ولكن كايل ووكر أنقذها قبل الوصول للشباك في الدقيقة الـ 12.

رد إنجلترا جاء في الدقيقة الـ 18 عن طريق أولي واتكنز الذي أهدر بسهولة أمام المرمى.

وتعرض ووكر للإصابة في الدقيقة الـ 20 ليخرج ويحل إيزي كونسا بدلا منه.

ومنع القائم الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة الـ 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من رودريجو.

في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 80 تقدم البديل إندريك للبرازيل بمتابعة لانفراد فينيسيوس الذي تصدى له جوردان بيكفورد.

الهدف كان هو الأول لإندريك في مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل الأول.

إندريك أصبح أصغر لاعب يسجل للبرازيل بعمر 17 عاما و264 يوما منذ رونالدو الظاهرة في 1994.

وكاد إندريك أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة اتسقبلها أمام المرمى ولكنه سددها بجسد الحارس بيكفورد.

وسيلعب منتخب البرازيل مباراته الودية المقبلة ضد بلجيكا يوم 26 مارس المقبل على ملعب ويمبلي أيضا، بينما سيذهب منتخب البرازيل لمواجهة إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو بنفس اليوم.

ووديا بنفس التوقيت تعادل منتخب بلجيكا مع إيرلندا بدون أهداف.

البرازيل إنجلترا
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