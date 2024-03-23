مباشر كأس غرب آسيا - مصر الأولمبي (1)-(1) أستراليا.. الثاني يضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد أستراليا في نصف نهائي كأس غرب آسيا 2024.

وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة.

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ق 24: إبراهيم عادل يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 22: جوووووول التعاااااادل.. محمد شحاتة يسجل التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك.

ق 15: قرنق كول يسجل الأول لأستراليا في شباك حمزة علاء من علامة الجزاء.

ق 14: ركلة جزاء على منتخب مصر بعد عرقلة حمزة علاء للاعب أستراليا.

بداية اللقاء