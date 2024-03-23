مباشر كأس غرب آسيا - مصر الأولمبي (1)-(1) أستراليا.. الثاني يضيع
السبت، 23 مارس 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد أستراليا في نصف نهائي كأس غرب آسيا 2024.
وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة.
شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــا
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
--
ق 24: إبراهيم عادل يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
ق 22: جوووووول التعاااااادل.. محمد شحاتة يسجل التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك.
ق 15: قرنق كول يسجل الأول لأستراليا في شباك حمزة علاء من علامة الجزاء.
ق 14: ركلة جزاء على منتخب مصر بعد عرقلة حمزة علاء للاعب أستراليا.
بداية اللقاء
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موعد جراحة إمام عاشور.. ومدة الغياب المتوقعة تشكيل مصر الأولمبي - بلال مظهر وأسامة فيصل يقودان الهجوم ضد أستراليا بسبب مباراة تونس وكرواتيا.. نقل مران منتخب مصر إبراهيم حسن يعدد مكاسب الفوز على نيوزيلندا.. ويوجه رسالة لـ إمام عاشور حسام حسن: جاهزون للمباراة النهائية.. والفوز يأتي من الروح في الجول يكشف حقيقة طلب الأهلي استعادة الدبيس وعلاء.. وموقف المنتخب الأولمبي رسالة إمام عاشور الأولى بعد تعرضه للإصابة مروان عطية: الجمهور هو رجل مباراة نيوزيلندا.. ومنتخب مصر قادم بقوة