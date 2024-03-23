مباشر ودي - فرنسا (0)-(2) ألمانيا.. جوووول في بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد ألمانيا الودية استعدادا ليورو 2024.

اللقاء سيبدأ في العاشرة مساءً، ويشهد تواجد توني كروس لأول مرة بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق 48: جوووول .. هافيرتز يضيف الثاني بعد عرضية موسيالا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: رابيو يهدر فرصة الهدف الأول لفرنسا بتصويبة تمر بجوار القائم.

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فيرتز يصدم المنتخب الفرنسي بهدف مبكر من صناعة كروس #مباراة_ودية #فرنسا_المانيا pic.twitter.com/4odwo5ZJQj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024

ق 1: جوووووول بعد 7 ثواني بتصويبة صاروخية من فلوريان فريتز.

بداية اللقاء