مباشر كأس عاصمة مصر - تونس (0)-(0) كرواتيا.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ضد منافسه كرواتيا في المباراة اليت تجمعهما في دور نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية.

ويجلس حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك بالإضافة إلى معتز زدام لاعب المصري على مقاعد البدلاء.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

حمزة جيلاسي يسجل هدف لمنتخب تونس في مرمى كرواتيا.. لكن الحكم يعود للـ VAR ويلغي الهدف ✋✋#كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/NRGiGSpJvc — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 23, 2024

ق 33: الحكم يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 31: جووووول حمزة الجلاصي من رأسية بعد عرضية من ضربة حرة.

ق 25: علي عبدي يهدر فرصة بغرابة من داخل منطقة الجزاء بعدما كان وحيدا وسدد الكرة أعلى المرمى.

سيطرة كرواتية على مجريات المباراة دون إحداث خطورة على مرمى تونس، واعتماد نسور قرطاج على المرتدات السريعة

بداية المباراة