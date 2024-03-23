لابورتا: تلقينا عرضا مجنونا لـ لامين جمال.. وهذا قرارنا

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أنه تلقى عرضا مجنونا لـ لامين جمال لاعب الفريق.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تلقينا عرضا مجنونا لضم جمال مقابل حوالي 200 مليون يورو ورفضنا ذلك العرض بالطبع، نثق في جمال ولا نريد بيعه".

وأضاف "تلقينا عروضا أيضا لأليخاندرو بالدي وفيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو وجافي، لا نريد بيع نجومنا".

وأكمل "لا نريد بيع أي لاعب كبير، إذا سارت الأمور وفق خططنا فلن نضطر إلى بيع أي لاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع إذا أراد أي لاعب الرحيل فلن نقف أمامه، لكنني لست قلقا على الإطلاق بشأن ذلك، نريد الحفاظ على نفس الفريق".

وكانت صحيفة ماركا قد أفادت في وقت سابق أن النادي الكتالوني تلقى عرضا من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو للتعاقد مع جمال ورفض لابورتا العرض.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل هذا المبلغ فستكون ثاني أغلى صفقة في التاريخ، فالأولى كانت أيضا لصالح النادي الفرنسي من برشلونة عندما تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن ناصر الخليفي يبحث عن معوض لكيليان مبابي الذي أصبح رحيله وشيكا في الصيف المقبل عندما ينتهي عقده، ويرى الخليفي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما هو أفضل من يعوض الجناح الفرنسي.

ووفقا للصحيفة فخورخي مينديز وكيل أعمال جمال قد عقد اجتماعا مع إدارة برشلونة في الأسبوع الماضي ليتناقش حول عرض باريس سان جيرمان، لكن رد لابورتا بالرفض على العرض.

وأكدت الصحيفة أن في حال بيع برشلونة جمال فسيحل جميع المشاكل الاقتصادية.