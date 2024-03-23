لابورتا: تلقينا عرضا مجنونا لـ لامين جمال.. وهذا قرارنا

السبت، 23 مارس 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أنه تلقى عرضا مجنونا لـ لامين جمال لاعب الفريق.

وقال لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تلقينا عرضا مجنونا لضم جمال مقابل حوالي 200 مليون يورو ورفضنا ذلك العرض بالطبع، نثق في جمال ولا نريد بيعه".

وأضاف "تلقينا عروضا أيضا لأليخاندرو بالدي وفيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو وجافي، لا نريد بيع نجومنا".

أخبار متعلقة:
التشكيل - سامبا في حراسة فرنسا.. وعودة توني كروس لـ ألمانيا التشكيل - ثنائي الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا التشكيل – بيلينجهام أساسي مع إنجلترا.. وثنائي ريال مدريد في هجوم البرازيل بسبب مباراة تونس وكرواتيا.. نقل مران منتخب مصر

وأكمل "لا نريد بيع أي لاعب كبير، إذا سارت الأمور وفق خططنا فلن نضطر إلى بيع أي لاعب".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع إذا أراد أي لاعب الرحيل فلن نقف أمامه، لكنني لست قلقا على الإطلاق بشأن ذلك، نريد الحفاظ على نفس الفريق".

وكانت صحيفة ماركا قد أفادت في وقت سابق أن النادي الكتالوني تلقى عرضا من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو للتعاقد مع جمال ورفض لابورتا العرض.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل هذا المبلغ فستكون ثاني أغلى صفقة في التاريخ، فالأولى كانت أيضا لصالح النادي الفرنسي من برشلونة عندما تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن ناصر الخليفي يبحث عن معوض لكيليان مبابي الذي أصبح رحيله وشيكا في الصيف المقبل عندما ينتهي عقده، ويرى الخليفي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما هو أفضل من يعوض الجناح الفرنسي.

ووفقا للصحيفة فخورخي مينديز وكيل أعمال جمال قد عقد اجتماعا مع إدارة برشلونة في الأسبوع الماضي ليتناقش حول عرض باريس سان جيرمان، لكن رد لابورتا بالرفض على العرض.

وأكدت الصحيفة أن في حال بيع برشلونة جمال فسيحل جميع المشاكل الاقتصادية.

برشلونة الدوري الإسباني لامين جمال باريس سان جيرمان خوان لابورتا
نرشح لكم
مباشر ودي - فرنسا (0)-(1) ألمانيا.. جووووووول بعد 7 ثواني مباشر كأس عاصمة مصر - تونس (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة التشكيل - سامبا في حراسة فرنسا.. وعودة توني كروس لـ ألمانيا التشكيل - ثنائي الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا مباشر مباراة ودية - إنجلترا (0)-(0) البرازيل.. الشوط الثاتي التشكيل – بيلينجهام أساسي مع إنجلترا.. وثنائي ريال مدريد في هجوم البرازيل تقرير برازيلي: مانشستر يونايتد كان يستهدف ضم ويليان في الصيف الماضي تشيلسي يحاول التغلب على 3 إصابات بدنية قبل مواجهة بيرنلي
أخر الأخبار
مباشر كأس غرب آسيا - مصر الأولمبي (0)-(0) أستراليا.. بداية اللقاء 7 دقيقة | منتخب مصر
مباشر ودي - فرنسا (0)-(1) ألمانيا.. جووووووول بعد 7 ثواني 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس عاصمة مصر - تونس (0)-(0) كرواتيا.. بداية المباراة 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
لابورتا: تلقينا عرضا مجنونا لـ لامين جمال.. وهذا قرارنا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر الأولمبي - بلال مظهر وأسامة فيصل يقودان الهجوم ضد أستراليا 43 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل - سامبا في حراسة فرنسا.. وعودة توني كروس لـ ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - ثنائي الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.. ومودريتش أساسي مع كرواتيا ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر مباراة ودية - إنجلترا (0)-(0) البرازيل.. الشوط الثاتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت