مباشر مباراة ودية - إنجلترا (0)-(0) البرازيل.. الشوط الثاتي
السبت، 23 مارس 2024 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنجلترا ضد البرازيل الودية.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34. القاااائم يمنع الأول للبرازيل بعد تسديدة من باكيتا من داخل منطقة الجزاء.
ق20. تبديل أول لإنجلترا بسبب الإصابة بخروج كايل ووكر ودخول إزي كونسا.
ق18. واتكنز يهدر أمام المرمى.
ق12. ووكر ينقذ انفرادا من على خط المرمى من فينيسيوس جونيور.
بداية المباراة
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