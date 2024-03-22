احتفالا بالمئوية.. الإسماعيلي يصل ليبيا لمواجعة أهلي بنغازي وديا

الجمعة، 22 مارس 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

نصر أبو الحسن - رئيس الإسماعيلي

وصلت بعثة الإسماعيلي إلى ليبيا من أجل خوض مواجهة ودية مع الأهلي الليبي.

ويستعد الدراويش لخوض مباراة ودية مع الأهلي الليبي يوم الأحد المقبل، في إطار الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

وحرص مسئولو نادي الأهلي الليبي الليبي على استقبال بعثة الإسماعيلي بالورود فور وصولها الأراضي الليبية.

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وكان في استقبال بعثة الإسماعيلي معتز الرجيعي نائب رئيس النادي ورزق الله عبده رئيس قطاع الكرة وفوزي جدوله وتوفيق الدغاري عضوا مجلس الإدارة وعلي الفاخري المدير التنفيذي للنادي.

وأشاد مسؤولو الإسماعيلي بحفاوة الاستقبال من الجانب الليبي مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع الناديين منذ سنوات طويلة.

وحرصت وسائل الإعلام المختلفة على إجراء مقابلات ولقاءات مع أعضاء البعثة وعلى رأسهم نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً وتذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وليبيا الرياضية.

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