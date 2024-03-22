احتفالا بالمئوية.. الإسماعيلي يصل ليبيا لمواجعة أهلي بنغازي وديا
الجمعة، 22 مارس 2024 - 23:57
كتب : FilGoal
وصلت بعثة الإسماعيلي إلى ليبيا من أجل خوض مواجهة ودية مع الأهلي الليبي.
ويستعد الدراويش لخوض مباراة ودية مع الأهلي الليبي يوم الأحد المقبل، في إطار الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.
وحرص مسئولو نادي الأهلي الليبي الليبي على استقبال بعثة الإسماعيلي بالورود فور وصولها الأراضي الليبية.
وكان في استقبال بعثة الإسماعيلي معتز الرجيعي نائب رئيس النادي ورزق الله عبده رئيس قطاع الكرة وفوزي جدوله وتوفيق الدغاري عضوا مجلس الإدارة وعلي الفاخري المدير التنفيذي للنادي.
الإسماعيلي يصل أرض ليبيا الخضراء 🟡🔵#١٠٠سنة_دراويش pic.twitter.com/K19kVPkamw— Ismaily SC (@Ismailyofficial) March 22, 2024
وأشاد مسؤولو الإسماعيلي بحفاوة الاستقبال من الجانب الليبي مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع الناديين منذ سنوات طويلة.
وحرصت وسائل الإعلام المختلفة على إجراء مقابلات ولقاءات مع أعضاء البعثة وعلى رأسهم نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة.
وستقام المباراة يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً وتذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وليبيا الرياضية.