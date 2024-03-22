مباشر كأس العاصمة - مصر (1)-(0) نيوزيلندا.. بطاقة صفراء

الجمعة، 22 مارس 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد ضد نيوزيلندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً على استاد مصر في العاصمة الإدارية في الاختبار الأول تحت قيادة حسام حسن.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

أخبار متعلقة:
تشكيل نيوزيلندا - ماتا يعوض كريس وود في مواجهة مصر تشكيل منتخب مصر - خيارات حسام حسن في اللقاء الأول ضد نيوزيلندا 6 تبديلات وركلات ترجيح.. الكشف عن لوائح كأس عاصمة مصر منتخب مصر بقميصه التقليدي أمام نيوزيلندا.. وتغيير في "الشورت"

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

ق 52: بطاقة صفراء لتريزيجيه بسبب الاعتراض على قرار الحكم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تمريرة رائعة من أفشة لمحمد حمدي الذي أرسل عرضية لتريزيجيه لكن تسديدته تمر بجوار القائم.

ق 37: فرصة الهدف الثاني تضيع

ق 31: رأسية ماكس ماتا تمر أعلى العارضة

ق 29: جوووول مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من علامة الجزاء

ق 28: ركلة جزاااااء لمنتخب مصر لصالح إمام عاشور

ق 26: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمطالعة احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر

ق 25: خروج إمام عاشور ومشاركة حمدي فتحي

ق 22: مطالبات بركلة جزاء لإمام عاشور

بداية اللقاء

منتخب مصر حسام حسن كأس عاصمة مصر نيوزيلندا
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: طبيب الفريق يتحرك للمستشفى لمتابعة حالة إمام مباشرة مصطفى محمد صاحب أول هدف تحت قيادة حسام حسن تم نقله للمستشفى.. إصابة إمام عاشور وخروجه من مباراة مصر أمام نيوزيلندا قائد جديد في غياب صلاح.. محمد أبو جبل يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة تشكيل نيوزيلندا - ماتا يعوض كريس وود في مواجهة مصر تشكيل منتخب مصر - خيارات حسام حسن في اللقاء الأول ضد نيوزيلندا كهربا: صلاح "عاملنا قيمة" وتعرض للظلم في أمم إفريقيا 6 تبديلات وركلات ترجيح.. الكشف عن لوائح كأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: طبيب الفريق يتحرك للمستشفى لمتابعة حالة إمام مباشرة 6 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - منتخب مصر يحقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية 17 دقيقة | كرة يد
مصطفى محمد صاحب أول هدف تحت قيادة حسام حسن 36 دقيقة | الكرة المصرية
تم نقله للمستشفى.. إصابة إمام عاشور وخروجه من مباراة مصر أمام نيوزيلندا 45 دقيقة | منتخب مصر
قائد جديد في غياب صلاح.. محمد أبو جبل يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة ساعة | منتخب مصر
كهربا: وقعت على بياض والزمالك وثق العقد بعدها بعامين.. وما حدث لي سيطارد عبد الغني ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس العاصمة - مصر (1)-(0) نيوزيلندا.. بطاقة صفراء ساعة | منتخب مصر
تشكيل نيوزيلندا - ماتا يعوض كريس وود في مواجهة مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 2 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا 3 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت