مباشر كأس العاصمة - مصر (0)-(0) نيوزيلندا.. بداية اللقاء الأول للعميد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً على استاد مصر في العاصمة الإدارية في الاختبار الأول تحت قيادة حسام حسن.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتعتبر مباراة مصر ضد نيوزيلندا هي الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء