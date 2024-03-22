إمام عاشور: لم أطلب من ميدو العودة لـ الزمالك.. هو من تحدث معي

الجمعة، 22 مارس 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور

كشف إمام عاشور لاعب الأهلي حقيقة طلبه العودة لصفوف الزمالك قبل إتمام انتقاله للفريق الأحمر.

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي في الصيف الماضي قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وقال عاشور عبر "إم بي سي مصر": "لم أذهب إلى ميدو من أجل العودة إلى الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي. هو من تحدث معي بشأن ذلك".

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فيما قال ميدو "تمنيت بقاء إمام عاشور في الزمالك، لأنه زملكاوي. أنت زملكاوي وأنا عارف وما فيش لاعب لعب في الزمالك والأهلي مبحبش الزمالك أكتر".

ورد عاشور على حديث ميدو "لا أنا أهلاوي. لو عاد بي الزمن سأقرر الانتقال إلى الأهلي".

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي الذي تعاقد معه في يناير 2023 من صفوف الزمالك.

ولعب إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم 25 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتوج عاشور رفقة الأهلي بلقبي كأس مصر والسوبر المصري، كما ساهم في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

إمام عاشور الأهلي الزمالك
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