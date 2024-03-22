ديكو: لدينا كل شيء من أجل مستقبل لامين جمال وكوبارسي

الجمعة، 22 مارس 2024 - 15:21

كتب : FilGoal

ديكو

شدد ديكو المدير الرياضي لـ برشلونة أن ناديه يملك كل شيء من أجل الحفاظ على مستقبل لامين جمال وباو كوبارسي والبقاء على الطريق الصحيح.

باو كوبارسي

النادي : برشلونة

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة
الدوري الإسباني

وقال ديكو لإذاعة كادينا سير: "لدينا كل شيء على الطريق الصحيح لمستقبل جمال، إنه نفس التخطيط مع كوبارسي".

وأضاف "من المهم الحفاظ على أفضل اللاعبين في فريقنا، الفرق الفائزة لا تغير الكثير من اللاعبين كل عام".

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وأتم "هذا الفريق لديه فرصة جيدة وهم متعطشون للقيام بأشياء خاصة، نحن سعداء ولن نبيع العديد من اللاعبين".

وكان برشلونة رفض رحيل جمال للانتقال إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الكتالوني تلقى عرضا من باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون يورو للتعاقد مع جمال ورفض خوان لابورتا رئيس النادي العرض.

وفي حال إتمام الصفقة مقابل هذا المبلغ فستكون ثاني أغلى صفقة في التاريخ، فالأولى كانت أيضا لصالح النادي الفرنسي من برشلونة عندما تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن ناصر الخليفي يبحث عن معوض لكيليان مبابي الذي أصبح رحيله وشيكا في الصيف المقبل عندما ينتهي عقده، ويرى الخليفي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما هو أفضل من يعوض الجناح الفرنسي.

ووفقا للصحيفة فخورخي مينديز وكيل أعمال جمال قد عقد اجتماعا مع إدارة برشلونة في الأسبوع الماضي ليتناقش حول عرض باريس سان جيرمان، لكن رد لابورتا بالرفض على العرض.

وأكدت الصحيفة أن في حال بيع برشلونة جمال فسيحل جميع المشاكل الاقتصادية.

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