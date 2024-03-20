مباشر ودية الشباب - مصر (0)-(1) الجزائر.. جووول من خطأ فادح

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 23:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يلعب منتخب مصر للشباب أمام نظيره الجزائري ضمن البطولة الدولية الودية بالجزائر.

وتنظم الجزائر دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر أمام الجزائر الودية.

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ق47 هدف التقدم لمنتخب الجزائر بعد خطأ فادح من حازم جمال حار مرمى منتخب مصر الذي أخطا في تقدير الكرة.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق30 تبادل السيطرة على مجريات اللعب بين الفريقين دون خطورة حقيقية

ق11 انطلاقة رائعة من عمر خضر وعرضية متقنة دون متابع داخل منطقة الجزاء

ق5 انطلاق خطيرة من الجانب الأيمن لمنتخب الجزائر وكرة عرضية يبعدها دفاع منتخب مصر

انطلاق المباراة

منتخب مصر للشباب
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