مباشر بطولة غرب آسيا - مصر (0)-(0) الإمارات.. أسامة فيصل يهدر

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الإمارات في دور المجموعات لكأس غرب آسيا 2024.

وتقام البطولة فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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ق 45: عرضية من إبراهيم عادل وتسديدة من داخل منطقة الجزاء من أسامة فيصل أعلى المرمى.

ق 15: ركلة مزدوجة ضائعة من إبراهيم عادل أعلى العارضة بعد عرضية أحمد عيد.

بداية اللقاء

منتخب مصر الأولمبي بطولة غرب آسيا
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