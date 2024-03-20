استراحة بطولة غرب آسيا - مصر (0)-(0) الإمارات.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الإمارات في دور المجموعات لكأس غرب آسيا 2024.

وتقام البطولة فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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نهاية الشوط الأول

ق 45: عرضية من إبراهيم عادل وتسديدة من داخل منطقة الجزاء من أسامة فيصل أعلى المرمى.

ق 15: ركلة مزدوجة ضائعة من إبراهيم عادل أعلى العارضة بعد عرضية أحمد عيد.

بداية اللقاء