وكيله: أزارو كان قريبا من الدوري التركي في يناير.. وحقيقة اقترابه من الزمالك

الأربعاء، 20 مارس 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - الاتحاد السكندري

كان وليد أزارو قريبا من الانتقال إلى الدوري التركي في يناير الماضي بينما فشلت الصفقة في النهاية واستمر مع عجمان الإماراتي.

وكشف سيد مصطفى وكيل وليد أزارو عن تمسك عجمان الإماراتي باستمرار اللاعب حتى نهاية تعاقده.

ويرتبط أزارو بتعاقد مع عجمان حتى نهاية الموسم الجاري.

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وقال سيد مصطفى وكيل وليد أزارو عبر قناة صدى البلد: "أزارو يخوض آخر شهرين في تعاقده مع عجمان".

وكشف وكيله "كان هناك مفاوضات مع فريق عجمان لكن لم يتم الوصول لاتفاق وهو حالية في الفترة الحرة ويمكنه التعاقد مع أي نادي".

وشدد "هناك عروض شفهية لضم أزارو بداية من الموسم المقبل ويتم دراسة الأمر واللاعب غير متعجل وينتظر نهاية الموسم الجاري".

وأوضح وكيله "أزارو تلقى عرضا جيدا من فريق تركي في يناير الماضي ولكن عجمان تمسك باستمراره لنهاية تعاقده".

أما عن وجهته المقبلة فقال: "هناك وكلاء تواصلوا معنا خلال الأسبوع الماضي للاستفسار عن إمكانية انتقال أزارو إلى الدوري المصري".

واختتم سيد مصطفى تصريحاته "الوكلاء استفسروا تحديدا لفريق الزمالك ولكن اللاعب ينتظر نهاية الموسم لدراسة العروض".

ولعب وليد أزارو هذا الموسم 12 مباراة مع فريق عجمان وساهم في ثمانية أهداف.

وسجل أزارو سبعة أهداف وصنع هدفا.

وانتقل أزارو إلى عجمان من الاتفاق السعودي في يناير 2022.

وسبق وخاض أزارو تجربة احتراف في الدوري المصري عن طريق الأهلي في صيف 2017 لمدة موسمين ونصف الموسم.

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