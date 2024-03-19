رابيو: لم أقرر مستقبلي مع يوفنتوس.. وصعب العودة لـ باريس بسبب ما حدث

الثلاثاء، 19 مارس 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - سبورتنج لشبونة ويوفنتوس

كشف أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس أنه لم يقرر بعد ما سيفعله سواء البقاء وتجديد عقده مع السيدة العجوز أو الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد لاعب الوسط الفرنسي مع البيانكونيري بنهاية الموسم الحالي والآن يحق له التفاوض والتوقيع لأي نادي دون موافقة يوفنتوس.

وقال رابيو خلال مؤتمر صحفي: "لم أقرر بعد مستقبلي مع يوفنتوس، في الموسم المقبل سنشارك في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".

أخبار متعلقة:
رغم مفاوضات بايرن معه.. مدير ليفركوزن: ألونسو سيستمر معنا ولكن أول تعليق من كورتوا بعد إصابته في الركبة مرموش يعدد مميزات اللعب بجوار محمد صلاح خدمة في الجول - بـ 30 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة تونس أمام كرواتيا على استاد القاهرة

وأضاف "أضع هذه العوامل في تفكيري، لم أتخذ أي قرار بعد".

وواصل "العودة لباريس سان جيرمان؟ إنه أمر جيد من ناحية، لكنه يظل صعبا عندما تعرف كيف انتهى الأمر".

وأتم "يجب ألا تغلق أي باب أبدا، لكن هذا لن يكون من أولوياتي بأي حال من الأحوال".

وكان باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي قرر تجميد رابيو نهائيا وعدم مشاركته في أي مباراة وقتما كان في الفريق.

ويرجع الأمر لأن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما رفض تجديد عقده مع باريس وغالت والدته في طلبات التجديد ولهذا تقرر تجميده حتى رحل مجانا إلى يوفنتوس.

وانضم رابيو إلى يوفنتوس في موسم 2019-2020 بعد منافسة مع العديد من الأندية، لكن تمكن جيوزيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس وقتها كسب توقيع رابيو.

وجدد رابيو عقده مع يوفنتوس في الصيف الماضي لمدة عام واحد بعدما كان قارب على الانتهاء وظلت المفاوضات طويلة حتى وافق على الاستمرار مع الفريق الإيطالي لمدة موسم واحد فقط.

ولعب رابيو في شباب مانشستر سيتي في 2008 قبل أن يعود إلى فرنسا مع كريتيل وباو وباريس سان جيرمان وتولوز قبل العودة إلى نادي العاصمة الفرنسية وينتقل منه إلى يوفنتوس بالترتيب.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان أدريان رابيو منتخب فرنسا يوفنتوس
نرشح لكم
10 لإفريقيا.. فيفا يعلن توزيع مقاعد كأس العالم للناشئين في خمس سنوات متتالية مواعيد مباريات الأربعاء 15 مايو 2024 - الدوري المصري.. ونهائي كأس إيطاليا جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية سقوط جوارديولا ليس اليوم.. سون يرفض منح هدية لـ أرسنال وسيتي يفوز على توتنام ويقترب من الدوري فوت ميركاتو: مدرب إبسويتش وسام مرسي مرشح لـ مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(0) آلافيس.. نهاية المباراة انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. الأزرق على القمة
أخر الأخبار
أنشيلوتي: هذه أفضل بطولة دوري في مسيرتي.. وحددت من سيحرس مرمى الفريق في آخر مباراتين 28 دقيقة | الدوري الإسباني
وسام أبو علي: نهائي إفريقيا ضد الترجي هو أكبر مباراة أخوضها في حياتي ساعة | الكرة الإفريقية
وفاة والد سيد عبد الله لاعب الزمالك ساعة | الدوري المصري
الشحات: الترجي فريق كبير ومواجهته صعبة ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بيرسي تاو على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا وموزمبيق ساعة | الكرة الإفريقية
الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن؟ من أنا لأعلق عليها.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
الكشف عن مواعيد مباريات دورة الترقي.. الترسانة مع الحرس في البداية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - منتخب السويس يطلب حضور الجماهير لمباريات دورة الترقي 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا