أول تعليق من كورتوا بعد إصابته في الركبة

علق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عقب إصابته بالركبة أثناء تدريبات فريقه.

وكان الحارس البلجيكي قريبا من المشاركة في المباريات، إذ كان من المفترض أن يشارك في المباريات بعد فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وكتب كورتوا على حسابه في إنستجرام "أنا حزين لهذه الإصابة الجديدة لكنها مجرد انتكاسة صغيرة، سأعود أقوى من أي وقت مضى، أشعر بدعمكم جميعا".

وكان الملكي قد أعلن إصابة كورتوا في الركبة خلال التدريبات.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم تم تشخيص إصابة كورتوا بتمزق في الغضروف الداخلي لركبة القدم اليمنى بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات، وسيتم مراقبة إصابة اللاعب".

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن هذه الإصابة سوف تُبعد كورتوا عن الملاعب لمدة شهرين.

كان كورتوا يؤدي فترة التأهيل بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كورتوا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2018.

ومع ريال مدريد فاز كورتوا بـ9 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

وتعرض كورتوا للإصابة في بداية الموسم الجاري مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وكان كورتوا أعلن قبل فترة غيابه بشكل رسمي عن صفوف منتخب بلاده بلجيكا في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في يورو 2024 بجوار سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.