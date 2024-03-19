لامين جمال: أشعر بالإحراج عندما يعرفني الناس بالشارع.. وتحذير لـ ريال مدريد

كشف لامين جمال لاعب برشلونة على الحلم الذي يود تحقيقه بكرة القدم.

لامين جمال النادي : برشلونة

وقال جمال عبر صحيفة ماركا: "أنا سعيد بالثقة التي حصلت عليها من منتخب إسبانيا، لقد صعدت إلى الفريق الأول تقريبا بشكل مباشر دون التدرج مع منتخبات الناشئين".

وواصل "العام الماضي كنت ألعب مع فريق 15 و16 عاما والآن أنا مع المنتخب الأول، أتخيل كل التغيرات التي حدثت ولكن أحاول عدم التفكير بها لأنك عندما تفكر في المشاكل تحدث".

واستمر "في حينا لا أزال أمارس حياتي الطبيعية لأن الناس اعتادوا على رؤيتي هناك ولا أزال ألعب كرة القدم مع أصدقائي".

وأكمل "أشعر ببعض الإحراج عندما يقول الناس في الشارع أنظر إنه لامين جمال".

وتابع "أفكر أحيانا إن مسيرتي قد تستمر لمدة 20 عاما ثم أتوقف وأقول ماذا سأفعل عندما أصل لسن الـ 26؟ سأكون قد أتممت 10 سنوات بالفعل في اللعب مع الفريق الأول".

وأردف "منذ عامين كنت أشاهد الفريق الأول لبرشلونة عبر التلفاز والآن أنا ألعب معه هذا شيء رائع".

وشدد "تشافي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لي لأنه في النهاية هو من صعدني للفريق الأول وأعطاني الاستمرارية وهو من يعطي الثقة للاعبين الصغار".

وأكمل "بدأت ممارسة كرة القدم باللعب مع والدي ووالدتي وابن عمي في الحديقة والآن ابن عمي يتواجد معي ويصحبني للتدريبات لأنني لا أملك رخصة قيادة".

وتابع "أنا جيد في الدراسة وأحصل على دروسي في مقر التدريبات وأدرس عقب المران".

وكشف "المشاركة في الأولمبياد؟ أي شيء يتعلق بلعب كرة القدم هو جيد بالنسبة لي ولكن يجب أولا أن أفكر ببطولة اليورو، وما حدث مع بيدري في النهاية هذا الأمر يختلف من شخص للآخر ويمكن أن يحدث أي شيء ولكن في النهاية أريد أن ألعب".

وأضاف "سنتواجد عندما يقع ريال مدريد ويجب أن يعرفوا إننا سنحاول تقليص الفارق لأقل عدد ممكن من النقاط".

وأتم "حلمي هو لعب نهائي دوري أبطال أوروبا والمشاركة باليورو وكأس العالم وأسجل فيهم".

صاحب الـ 16 عاما شارك مع برشلونة لأول مرة في الموسم الماضي.

ولعب جمال 39 مباراة بقميص برشلونة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.