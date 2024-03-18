مباشر كرة سلة - الأهلي (43)-(53) الاتحاد السكندري.. قمة في دوري السوبر

الإثنين، 18 مارس 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من دوري السوبر لكرة السلة.

المباراة تقام ضمن منافسات المرحلة الترتيبية، حيث انتصر الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 92-85 في الجولة الماضية، فيما خسر الأهلي بنتيجة 92-82 من سبورتنج.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي بـ 22 نقطة ثم الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة.

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53-43

51-40 للاتحاد

نهاية الربع الثاني: الأهلي 30-42 الاتحاد السكندري

42-30

40-30 للاتحاد

38-25 للاتحاد

نهاية الربع الأول: الأهلي 13-23 الاتحاد السكندري

21-13 للاتحاد

12-4 للاتحاد

بداية المباراة

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