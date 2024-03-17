اسكواش - كول بول يتوج بلقب أوبتاسيا على حساب علي فرج

الأحد، 17 مارس 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

كول بول

خسر علي فرج لاعب وادي دجلة نهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش أمام النيوزيلندي كول بول.

وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.

وخسر فرج النهائي رغم تقدمه في أول شوطين بنتيجة 11-8 و11-2.

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وقلب كول بول الطاولة بالفوز في الأشواط الثلاثة الأخيرة، بنتائج 10-12 و10-12 و9-11.

وعاد بول للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2016 حيث سيطر على اللقب منذ ذلك الحين المصريين.

وفي الموسم الجاري خاض علي فرج 9 نهائيات من أصل 9 مسابقات شارك بها حيث فاز في 6 وخسر 3.

وفي منافسات السيدات حققت اليابانية ساتومي وانتابي اللقب بالفوز على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

اسكواش علي فرج كول بول
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