مباشر الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (0)-(0) برشلونة.. انطلاق المباراة

الأحد، 17 مارس 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

بداية المباراة

برشلونة
نرشح لكم
السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29 تشكيل برشلونة - جواو فيليكس يواجه فريقه السابق أنشيلوتي: لقد ضربوا فينيسيوس بشكل صحيح.. وهذا ما يجب أن يفهمه سرعات الملكي غير قابلة للإيقاف.. ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية انتهت الدوري الإسباني – أوساسونا (2)-(4) ريال مدريد.. فوز الملكي تشكيل ريال مدريد – دياز أساسي وغياب خوسيلو للمرض ضد أوساسونا مؤتمر تشافي: باريس سان جيرمان مرشح للتأهل على حسابنا.. وأتليتكو مدريد تغير توني: أود الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل
أخر الأخبار
ألونسو يواصل صناعة التاريخ.. ليفركوزن ينتصر على فرايبورج بصعوبة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (0)-(0) برشلونة.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | الدوري الإسباني
أماد ديالو يكشف كواليس هدفه القاتل في شباك ليفربول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29 32 دقيقة | الدوري الإسباني
رغم تألق تريزيجيه وتسجيله هدفا.. طرابزون يخسر في الوقت القاتل من فنربخشة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - جواو فيليكس يواجه فريقه السابق 46 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) نابولي.. إنقاذ رااائع من ميريت 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: أول 30 دقيقة كانت الأفضل لنا في الموسم.. وكان لدينا إيمان قوي للفوز باللقاء ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما