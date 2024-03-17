انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (0)-(3) برشلونة
الأحد، 17 مارس 2024 - 22:00
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.
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ق 47 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثاني
ق 43 طرد تشافي
ق 39 جوووول جواو فيليكس يسجل الهدف الأول
ق 7 بابلو باريوس يسدد ولكن بجوار القائم
بداية المباراة
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