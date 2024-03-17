انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (0)-(3) برشلونة

يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

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ق 47 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثاني

ق 43 طرد تشافي

ق 39 جوووول جواو فيليكس يسجل الهدف الأول

ق 7 بابلو باريوس يسدد ولكن بجوار القائم

بداية المباراة