انتهت في الدوري الإسباني - أتلتيكو مدريد (0)-(3) برشلونة

الأحد، 17 مارس 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

--

ق 47 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثاني

ق 43 طرد تشافي

ق 39 جوووول جواو فيليكس يسجل الهدف الأول

ق 7 بابلو باريوس يسدد ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

برشلونة
نرشح لكم
السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29 تشكيل برشلونة - جواو فيليكس يواجه فريقه السابق أنشيلوتي: لقد ضربوا فينيسيوس بشكل صحيح.. وهذا ما يجب أن يفهمه سرعات الملكي غير قابلة للإيقاف.. ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية انتهت الدوري الإسباني – أوساسونا (2)-(4) ريال مدريد.. فوز الملكي تشكيل ريال مدريد – دياز أساسي وغياب خوسيلو للمرض ضد أوساسونا مؤتمر تشافي: باريس سان جيرمان مرشح للتأهل على حسابنا.. وأتليتكو مدريد تغير توني: أود الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل
أخر الأخبار
تأثير الخروج الأوروبي.. إنتر يسقط في فخ التعادل ضد نابولي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق 14 دقيقة | كرة يد
اسكواش - كول بول يتوج بلقب أوبتاسيا على حساب علي فرج 33 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - الثانية لـ مودرن فيوتشر والثالثة للمصريين.. المغربي جلال جيد يدير مباراة الزمالك 43 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف نيجيري.. فلامنجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس للشباب أمام بوكا جونيورز 51 دقيقة | أمريكا
الكونفدرالية – تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لمباراة نهضة البركان ضد أبو سليم 52 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية مسيرته في أوروبا.. تقرير: جيرو يسعى للانتقال لـ الدوري الأمريكي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الكشف عن تفاصيل إصابة هشام صلاح مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما