استراحة الدوري الألماني - دورتموند (1)-(1) فرانكفورت.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 17 مارس 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بورسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

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نهاية الشوط الأول

ق37. هدف غير محتسب لمرموش بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق33. جووووول التعادل لدورتموند عن طريق كريم أديمي بعد عرضية من مالين.

ق13. جوووووول أول لفرانكفورت عن طريق ماريو جوتزه بمتابعة لتصدي الحارس لانفراد من عمر مرموش.

بداية المباراة بعد قليل

عمر مرموش
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