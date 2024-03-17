أشرف صبحي: التوأم تفهم رغبة صلاح.. والأطباء أكدوا سلامة مخ أحمد رفعت

الأحد، 17 مارس 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أشرف صبحي - منتخب مصر

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفهم التوأم حسام وإبراهيم حسن رغبة محمد صلاح بالبقاء مع ليفربول في معسكر مارس الجاري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وغاب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر بعد التنسيق بين الجانبين لاستمراره مع ليفربول عقب عودته من الإصابة.

وقال أشرف صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع محمد صلاح وأبلغني بالتدرج في المشاركة مع ليفربول بعد العودة من الإصابة وإن شاء الله سيكون متوجدا في معسكر يونيو".

أخبار متعلقة:
مران منتخب مصر - انتظام مصطفى شلبي.. وحضور علام وبركات ربيعة: اللعب في القاهرة مع منتخب مصر أفضل من السفر كرة يد - منتخب مصر يخسر وديا من فرنسا بفارق 8 أهداف إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تعليماته لـ محمد هاني في مران منتخب مصر

وتابع "نقلت الأمر لكل من حسام وإبراهيم حسن وتفهما الأمر".

وشدد وزير الرياضة "دورنا توفير المناخ الجيد للمنتخبات المصرية وهناك نظام نسير عليه، وأيضا نأمل تحقيق المنتخب الأولمبي ميدالية في باريس 2024".

وبسؤاله عن حالة أحمد رفعت أجاب "أشكر وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر على قيامه بدوره كمسؤول في حالة أحمد رفعت، تواصلنا مع جميع الجهات وتم إرسال أساتذة متخصصين في القلب".

وواصل "كل شيء متوفر في المستشفى التي يتواجد بها أحمد رفعت بالإسكندرية، والأطباء أكدوا لي أن المخ سليم ولم يتأثر بالحالة، وتسائلنا عن مدى إمكانية نقله لمكان آخر داخل مصر ولكنهم أكدوا استمراره مع توفر كافة متطلبات حالته".

وكشف صبحي "سنناقش اليوم مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة تفاصيل دعم منتخب كرة القدم، وتم تسمية الدورة الودية باسم (كأس عاصمة مصر) وسيتم إقامتها بشكل مكرر".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "استضفنا بطولة إفريقيا للمصارعة ببرج العرب وتم نقل أحداثها مباشرة عن طريق الاتحاد الدولي، والجميع كان يتسائل أين تقام تلك البطولة ولا يمكن أن تكون في إفريقيا بسبب شكل الصالة".

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.

منتخب مصر محمد صلاح أشرف صبحي أحمد رفعت
نرشح لكم
تحديد موعد مباراتي مصر ضد بوركينا وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 الهاني سليمان: شوبير الأنسب لحراسة مرمى المنتخب في عدم وجود الشناوي وأنا بعده منافس محتمل لمصر.. أوزبكستان إلى أوليمبياد باريس البدري: أرى أنني أفضل من فايلر وكولر.. وشيكابالا كان على أعتاب الأهلي ورسالة لمتعب مصر تفوز على المغرب بثلاثية في بطولة شمال إفريقيا للناشئين كرة صالات - ضاع حلم المونديال.. مصر تخسر أمام ليبيا بركلات الترجيح في الوقت القاتل.. مصر تفوز على ليبيا ببطولة شمال إفريقيا العطار: سندفع الشرط الجزائي لفيتوريا الأسبوع المقبل.. وعاشور لم يتم إيقافه
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الألومنيوم لـ في الجول: نتمنى تحديد مواجهة الكأس مبكرا.. وقوة الأحمر لا تختلف 6 دقيقة | الكرة المصرية
تحديد موعد مباراتي مصر ضد بوركينا وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 18 دقيقة | منتخب مصر
عامر حسين: نعلن مواعيد مباريات الكأس يوم الإثنين.. وطريقة القرعة 31 دقيقة | الدوري المصري
نهاية موسم طارق حامد 33 دقيقة | المحترفون
كأس مصر - الأهلي في طريق بيراميدز والمصري.. والزمالك تجاه الإسماعيلي 46 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: كورتوا قد يلعب مباريات ريال مدريد المهمة هذا الموسم 48 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت قرعة كأس مصر - الأهلي يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة الألومنيوم.. والزمالك ضد بروكسي ساعة | الدوري المصري
رئيس نادي المنصورة لـ في الجول: متمسكون بالحضور الجماهيري في المباراة الفاصلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية