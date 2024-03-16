مباشر الدوري السعودي - الفتح (1)-(0) اتحاد جدة.. جوووول أوووول
السبت، 16 مارس 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الفتح ضد الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ويبدأ أحمد حجازي أساسيا في دفاع النمور حامل اللقب.
ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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