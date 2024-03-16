مباشر الدوري السعودي - الفتح (1)-(0) اتحاد جدة.. جوووول أوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الفتح ضد الاتحاد في الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويبدأ أحمد حجازي أساسيا في دفاع النمور حامل اللقب.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 6: سالم النجدي يسجل الهدف الأول للفتح في شباك الاتحاد

بداية اللقاء