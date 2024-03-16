مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(0) ضمك.. بداية اللقاء وطارق أساسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد ضمك في الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويبدأ طارق حامد أساسيا في وسط ضمك ضد متصدر الترتيب.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق الفوز الـ 29 على التوالي، ليعزز رقمه كأكثر فريق حقق انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء