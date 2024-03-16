التشكيل – هالاند يقود مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس إنجلترا

السبت، 16 مارس 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

هالاند ضد تشيلسي

يقود إيرلينج هالاند هجوم فريقه مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ويغيب كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي عن المباراة.

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بينما شهد تشكيل مانشستر سيتي عودة المدافع الكرواتي جفارديول بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: أورتيجا

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

وجاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: فابيان شار – جمال لاسيليس – سفين بوتمان

الوسط: جاكوب مورفي – برونو جيماريش – شون لونجستاف – دان بيرن

الهجوم: أنتوني جودرن – ألكساندر إيزاك – جو ويلوك

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