استراحة الدوري الإسباني – أوساسونا (1)-(2) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 16 مارس 2024 - 16:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني.
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ق 44: إنذار لـ فينيسيوس ولن يشارك في المباراة المقبلة
ق 18: جوووووووووول كارفاخال والثاني
ق 8: فينيسيوس يهدر الثاني من انفراد مؤكد
ق 7: جووووووووول التعادل من أنتي بوديمير
ق 4: جوووووووووول أول فينيسيوس
انطلاق المباراة
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