استراحة الدوري الإسباني – أوساسونا (1)-(2) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول

السبت، 16 مارس 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوساسونا ضد ريال مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 44: إنذار لـ فينيسيوس ولن يشارك في المباراة المقبلة

ق 18: جوووووووووول كارفاخال والثاني

ق 8: فينيسيوس يهدر الثاني من انفراد مؤكد

ق 7: جووووووووول التعادل من أنتي بوديمير

ق 4: جوووووووووول أول فينيسيوس

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا
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