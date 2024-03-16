أنشيلوتي يكشف أخبارا سارة لجماهير ريال مدريد.. ويرفض فكرة الانتقام من مانشستر سيتي

السبت، 16 مارس 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

زف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خبرا سعيدا لجماهير الفريق بعد الإعلان عن قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته في مواجهة مانشستر سيتي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا: "إيدر ميليتاو وتيبو كورتوا عادا للتدريبات الجماعية مع الفريق".

وأضاف "سنستغل التوقف الدولي لمنحهم بعض الوقت في مباريات ودية ثم يمكنهما العودة لدائرة الاختيار".

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة تغيير ملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مؤتمر جوارديولا: مواجهة ريال مدريد أصبحت "تقليدا".. وسأركز في آخر 3 أسابيع من الموسم ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن العنصرية ضد فينسيوس قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي

وأوضح "نخطط لتجهيزهما لمباراة بلباو دون أخذ أي مخاطرات، وأعتقد أنهما سيكونان حاضران".

ويعود الثنائي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

ومن المنتظر عودة الثنائي بعد التوقف الدولي، حيث يلعب مدريد ضد أتلتيك بلباو في 31 مارس.

وبعد ذلك يواجه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المواجهة وقعت في نصف نهائي الموسم الماضي وانتهت بسحق سيتي لمدريد 4-0 في الإياب على ملعب الاتحاد، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين 5-1.

ولكن رغم ذلك رفض أنشيلوتي الحديث عن الانتقام قائلا: "نريد الفوز على الخصم الذي يلعب في نفس المسابقة معنا. لا معنى للانتقام من جانبنا".

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن العنصرية ضد فينسيوس ريليفو: فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم اللعب ضد فالنسيا لهذا السبب دياز: أنا مغربي 100% وسأتعلم اللغة العربية.. وهكذا سأفعل إذا سجلت في إسبانيا براهيم دياز يحصد جائزة الأفضل في ريال مدريد خلال فبراير ميليتاو يشارك في تدريبات ريال مدريد إقالة بينيتيز من تدريب سيلتا فيجو بين تدمير هيكل الأجور وسيناريو ألابا.. بايرن يضغط على ديفيز للبقاء مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - الاستعدادات تتواصل للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية 26 دقيقة | منتخب مصر
اعتدوا عليه خارج مدرسة ابنه.. إيموبيلي يلجأ للقضاء بعد تعرضه لواقعة سيئة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يتفوقن على الزمالك في ختام الدوري 43 دقيقة | كرة يد
قبل التوقف الدولي.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا 52 دقيقة | الكرة المصرية
حلم دوري الأبطال مستمر.. بولونيا يخطف فوزا قاتلا أمام إمبولي في +94 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - فوز الاتحاد وخسارة الأهلي قبل قمة الجولة 13 في دوري السوبر ساعة | كرة سلة
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا.. وندى عباس تواصل المشوار ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي يكشف أخبارا سارة لجماهير ريال مدريد.. ويرفض فكرة الانتقام من مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك