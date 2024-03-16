أنشيلوتي يكشف أخبارا سارة لجماهير ريال مدريد.. ويرفض فكرة الانتقام من مانشستر سيتي

زف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خبرا سعيدا لجماهير الفريق بعد الإعلان عن قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته في مواجهة مانشستر سيتي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا: "إيدر ميليتاو وتيبو كورتوا عادا للتدريبات الجماعية مع الفريق".

وأضاف "سنستغل التوقف الدولي لمنحهم بعض الوقت في مباريات ودية ثم يمكنهما العودة لدائرة الاختيار".

وأوضح "نخطط لتجهيزهما لمباراة بلباو دون أخذ أي مخاطرات، وأعتقد أنهما سيكونان حاضران".

ويعود الثنائي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

ومن المنتظر عودة الثنائي بعد التوقف الدولي، حيث يلعب مدريد ضد أتلتيك بلباو في 31 مارس.

وبعد ذلك يواجه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المواجهة وقعت في نصف نهائي الموسم الماضي وانتهت بسحق سيتي لمدريد 4-0 في الإياب على ملعب الاتحاد، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين 5-1.

ولكن رغم ذلك رفض أنشيلوتي الحديث عن الانتقام قائلا: "نريد الفوز على الخصم الذي يلعب في نفس المسابقة معنا. لا معنى للانتقام من جانبنا".