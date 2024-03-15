مباشر كلاسيكو السعودية - أهلي جدة (0)-(1) النصر.. جوووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كلاسيكو السعودية بين الأهلي والنصر ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق أقل 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 68: جووووول رونالدو يسجل من علامة الجزاء

ق 67: ركلة جزاء يحتسبها الحكم على روجر إيبانز إثر عرقلة سامي النجعي

ق 65: ركلة جزاء محتملة للنصر

ق 59: الـ VAR يواصل التدخل ويلغي هدف فيرمينو بداعي التسلل

ق 57: جوووول فيرمينو يسجل الأول للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل على رونالدو

ق 42: جووووول أووووول رونالدو يستغل خطأ الدفاع وينفرد ويراوغ ميندي ويسجل الأول

ق 37: رأسية ديميرال ترتطم بالعارضة

ق 12: بطاقة صفراء لروجر إيبانيز بعد تدخل قوي على ماني

بداية اللقاء