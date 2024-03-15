مباشر قرعة الدوري الأوروبي.. من يواجه ليفربول؟

الجمعة، 15 مارس 2024 - 13:36

كتب : محمد مصطفى

كأس الدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، والمقامة في مدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى ربع النهائي فرق: ليفربول الإنجليزي - وست هام الإنجليزي - روما الإيطالي - ميلان الإيطالي - أتالانتا الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني - مارسيليا الفرنسي - بنفيكا البرتغالي.

وتحدد القرعة طريق البطولة حتى المباراة النهائية.

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يذكر أن إشبيلية هو حامل لقب الدوري الأوروبي على حساب روما في المباراة النهائية.

ويقام ذهاب ربع النهائي يوم 11 أبريل المقبل، فيما الإياب بعد أسبوع في يوم 18 أبريل.

أما نصف النهائي فيقام الذهاب يوم 2 مايو، بينما الإياب يقام يوم 9 مايو.

وتقام المباراة النهائية من الدوري الأوروبي يوم 22 مايو، على ملعب "أفيفا" في مدينة دبلن الأيرلندية.

روما ليفربول الدوري الأوروبي باير ليفركوزن
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