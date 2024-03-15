انتهت قرعة الدوري الأوروبي - قمة إيطالية.. ومواجهة متوسطة لليفربول

الجمعة، 15 مارس 2024 - 13:36

كتب : محمد مصطفى

كأس الدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، والمقامة في مدينة نيون السويسرية.

وتحدد القرعة طريق البطولة حتى المباراة النهائية.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

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ميلان الإيطالي × روما الإيطالي

ليفربول الإنجليزي × أتالانتا الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني × وست هام الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي × مارسيليا الفرنسي

كما جاءت قرعة نصف النهائي كالتالي:

الفائز من (بنفيكا البرتغالي × مارسيليا الفرنسي) أمام الفائز من (ليفربول الإنجليزي × أتالانتا الإيطالي)

الفائز من (ميلان الإيطالي × روما الإيطالي) أمام الفائز من (باير ليفركوزن الألماني × وست هام الإنجليزي)

وتلعب الفرق المذكورة اولاً مباريات الذهاب على ملعبها.

يذكر أن إشبيلية هو حامل لقب الدوري الأوروبي على حساب روما في المباراة النهائية.

ويقام ذهاب ربع النهائي يوم 11 أبريل المقبل، فيما الإياب بعد أسبوع في يوم 18 أبريل.

أما نصف النهائي فيقام الذهاب يوم 2 مايو، بينما الإياب يقام يوم 9 مايو.

وتقام المباراة النهائية من الدوري الأوروبي يوم 22 مايو، على ملعب "أفيفا" في مدينة دبلن الأيرلندية.

روما ليفربول الدوري الأوروبي باير ليفركوزن
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