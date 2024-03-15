محطما أحلامه.. ليكيب: ريال يمنع مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس

الجمعة، 15 مارس 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي ريال مدريد رفض مشاركة أي لاعب من فريقه مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس المقرر إقامتها خلال العام الجاري، بمن فيهم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الفرنسي يبلغه بعدم مشاركة أي لاعب من فريقه، ويعتبر ذلك حقا للأندية في الموافقة أو الرفض.

مبابي أوضح في أكثر من مناسبة أنه يريد المشاركة في أولمبياد باريس.

أخبار متعلقة:
بعد تألقه أمام سبارتا براج.. صلاح ينافس على جائزة بالدوري الأوروبي دياز: أنا مغربي 100% وسأتعلم اللغة العربية.. وهكذا سأفعل إذا سجلت في إسبانيا مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي مران منتخب مصر - مشاركة 19 لاعبا في اليوم الثاني.. وحضور علام والعطار

ورفض المهاجم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وزعمت العديد من التقارير الإخبارية بأنه وافق بالفعل على الانتقال للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نصيحة ديشامب

نصح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لاعبه مبابي بعدم المشاركة في أولمبياد باريس.

وقال ديشامب في تصريحات للصحفيين: "أرى أنه من الصعب للغاية المشاركة في مسابقتين متتاليتين خلال الصيف دون الحصول على أي راحة".

وشدد "الأمر صعب للغاية على على الصعيدين النفسي والبدني".

وأوضح ديشامب أنه من الأفضل أن يعلن تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي قائمته قبل انطلاق بطولة يورو 2024 حتى يحسم الجدل حول المشاركين في البطولتين.

وأكمل "لا نريد أي تدخل يخل باستعداداتنا ليورو 2024، وهي البطولة الأهم بكل تأكيد"

كان فيليب ديالو الرئيس الجديد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن صراحة رغبته في مشاركة كيليان مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال ديالو في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الصيف الماضي: "سيتعين علينا تشكيل فريق قوي من أجل أولمبياد باريس، واسم مبابي من شأنه زيادة طموحاتنا 10 أضعاف".

وأضاف "لقد تحدث كيليان مبابي بالفعل عن هذا الموضوع. يريد أن يشارك. تعتبر الألعاب الأولمبية حلما لكل الرياضيين".

وتابع "أعتقد أننا يمكننا الصعود إلى منصة التتويج باستخدام أفضل لاعبينا".

وأكمل "مبابي نجم يطارد الأرقام القياسية، وستكون الميدالية الذهبية وسيلة له لصنع التاريخ".

وأتم "سيكون من الصعب على مبابي اللعب في يورو 2024 والأولمبياد والجولات الأولى من الدوري الفرنسي في صيف واحد. لكننا لم ننظم الألعاب الأولمبية في باريس منذ قرن".

وتقام منافسات بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

فيما يقام أولمبياد 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

بينما ينطلق الموسم الكروي في فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس.

ريال مدريد باريس سان جيرمان فرنسا ديديه ديشامب كيليان مبابي أولمبياد باريس
نرشح لكم
مباشر قرعة الدوري الأوروبي.. من يواجه ليفربول؟ ريليفو: فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم اللعب ضد فالنسيا لهذا السبب بتواجد مراهق برشلونة.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمعسكر مارس انتهت - قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي بعد تألقه أمام سبارتا براج.. صلاح ينافس على جائزة بالدوري الأوروبي دياز: أنا مغربي 100% وسأتعلم اللغة العربية.. وهكذا سأفعل إذا سجلت في إسبانيا مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح
أخر الأخبار
مباشر قرعة الدوري الأوروبي.. من يواجه ليفربول؟ 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريليفو: فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم اللعب ضد فالنسيا لهذا السبب 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بتواجد مراهق برشلونة.. دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمعسكر مارس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتهت - قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
محطما أحلامه.. ليكيب: ريال يمنع مبابي من المشاركة في أولمبياد باريس ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تألقه أمام سبارتا براج.. صلاح ينافس على جائزة بالدوري الأوروبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دياز: أنا مغربي 100% وسأتعلم اللغة العربية.. وهكذا سأفعل إذا سجلت في إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الجمعة 15 مارس.. ليجا ومباريات نارية في الدوري السعودي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما