استراحة الدوري الأوروبي - ليفربول (4)-(1) سبارتا براج

الخميس، 14 مارس 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

ليفربول ضد لوتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وسبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

الذهاب انتهى بتفوق ليفربول بنتيجة 5-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

ليفربول سبارتا براج الدوري الأوروبي محمد صلاح
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