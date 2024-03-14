استراحة الدوري الأوروبي - ليفربول (4)-(1) سبارتا براج
الخميس، 14 مارس 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وسبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.
الذهاب انتهى بتفوق ليفربول بنتيجة 5-1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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