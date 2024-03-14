خبر في الجول - المدرب الخامس هذا الموسم.. كشري يتوصل لاتفاق لتدريب الداخلية

الخميس، 14 مارس 2024 - 21:33

كتب : عمرو نبيل

أحمد كشري - إنبي

توصل أحمد عبد المنعم "كشري" لاتفاق لتدريب فريق الداخلية خلفا لعمرو حسن.

وحسبما علم FilGoal.com فأن كشري سيتولى تدريب الفريق لنهاية الموسم الجاري.

وسيصبح كشري المدير الفني الخامس للداخلية الموسم الجاري بعدما بدأ الفريق مشواره مع ميمي عبد الرازق.

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وخلفه هاني عبد الباقي بشكل مؤقت ثم تولى هيثم شعبان المسؤولية ورحل لتدريب الكرخ العراقي وخلفه عمرو حسن.

وستكون تلك التجربة الرابعة لكشري في الدوري المصري بعد كل من أسوان والإنتاج الحربي وإنبي.

ويتذيل الداخلية ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 15 مباراة.

ولم يحقق الفريق الفوز سوى في مباراة واحدة جاءت في الجولة الافتتاحية للموسم ضد إنبي.

وتوقف مشوار الفريق في كأس الرابطة في دور المجموعات رغم تحقيق الفريق لـ 4 نقاط.

أحمد كشري الداخلية الدوري المصري
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