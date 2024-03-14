ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي إلى ربع نهائي أبطال كونكاكاف

الخميس، 14 مارس 2024 - 13:03

كتب : محمد مصطفى

ميسي وسواريز مع إنتر ميامي بكونكاكاف

قاد ليونيل ميسي، وزميله لويس سواريز فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى ربع نهائي بطولة كأس أبطال كونكاكاف، بالفوز على حساب مواطنه ناشفيل.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وحقق إنتر ميامي الفوز إيابا على ملعبه بنتيجة 3-1، بعد التعادل ذهابا بهدفين لمثلهما.

وساهم الثنائي ميسي وسواريز في تأهل انتر ميامي بعدما سجل كل منهما هدفا وقدما تمريرة حاسمه في فوز الفريق إيابا، بعد أسبوع من تسجيلهما هدفا لكل لاعب في مواجهة الذهاب، وتحويلهما تأخر الفريق للتعادل.

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سجل سواريز الهدف الأول في ثلاثية إنتر ميامي بعد ثنائية رائعة مع ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعد انطلاقة رائعة لزميله دييجو جوميز، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميامي بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، حصول ميسي على راحة، ولكن بقي سواريز في الملعب ليصنع الهدف الثالث لزميله روبرت تايلور في الدقيقة 63 بعرضية رائعة حولها تايلور رأسية في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، سجل سام سوريدج هدفا شرفيا للضيوف، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميامي 3-1 (5-3 في مجموع المباراتين) ليتأهل لربع نهائي كوناكاف.

وينتظر إنتر ميامي الفائز من إف سي سينسيناتي الأمريكي، أو مونتيري المكسيكي في دور الثمانية.

يذكر أن سينسيناتي حصل على درع الدوري الأمريكي عام 2023، بينما توج مونتيري بلقب الدوري المكسيكي.

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