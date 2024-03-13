مباشر أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد (2)-(1) إنتر.. لشوطين إضافيين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف النمساوي ماركو أرناتوفيتش لاعب إنتر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 87: جوووووول الثاااااااني.. ديباي يستلم الكرة ويسدد كرة أرضية في الشباك

ق 86: القائم يمنع الثاني من تسديدة صاروخية لديباي

ق 81: باريلا يهدر الثاني بعد انفراد عقب بينية من لاوتارو

ق 75: انفراد لماركوس تورام ويسدد كرة صاروخية أعلى العارضة.

ق 60: موراتا يسدد كرة بعيدة عن المرمى بعد عرضية يورينتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووووول التعااااادل.. جريزمان يسجل التعادل مستغلا خطأ الدفاع

ق 32: جوووووول أوووووووووول.. إنتر يسجل الأول من مرتدة عن طري ديماركو

ق 13: دومفريز يتوغل بسرعة ويسدد كرة يبعدها أوبلاك ويتابعها بتسديدة يتصدى لها السلوفاكي مجددا.

ق 5: صامويل لينو يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة أرضية يبعدها سومر ببراعة.

بداية اللقاء