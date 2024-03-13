لاعب الجونة يشكف لـ في الجول سبب عدم احتفاله بهدفه ضد الزمالك

كشف رضا صلاح لاعب الجونة سبب عدم احتفاله بهدفه ضد الزمالك.

رضا صلاح النادي : الجونة الجونة

وحقق الجونة الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب خالد بشارة.

وسجل صلاح الهدف الأول للجونة ورفض الاحتفال بالهدف.

وقال صلاح لـ FilGoal.com: "رفضت الاحتفال بهدفي ضد الزمالك لأنني لعبت في ناشئين النادي من قبل وكنت من جيل أحمد فتوح ولعبت معه بالفريق".

وتابع "بعد رحيلي عن الزمالك انتقل إلى الإنتاج الحربي ومنه إلى المنصورة ثم مكادي قبل الانضمام للجونة".

وأضاف "الجونة صاحب الفضل علي لذلك فضلت عدم الاحتفال بهدفي في مرماه".

وسجل صلاح هدفين منذ بداية الموسم الحالي خلال 6 مباريات شارك فيها مع الجونة.

وارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ 22 في المركز السادس، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 15 في المركز الـ 13.