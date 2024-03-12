مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(0) نابولي.. جووووول كانسيلو
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق نابولي ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق16 جوووووول كانسيلو
ق15 جووووول فيرمين لوبيز يسجل التقدم لبرشلونة
انطلاق المباراة
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