مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(0) نابولي.. جووووول كانسيلو

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

نابولي - برشلونة

يستضيف برشلونة فريق نابولي ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق16 جوووووول كانسيلو

ق15 جووووول فيرمين لوبيز يسجل التقدم لبرشلونة

انطلاق المباراة

برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا
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