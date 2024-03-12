مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) بورتو.. تسديدة خطيرة من أوديجارد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد منافسه بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز بورتو في مباراة الذهاب على ملعب دراجاو في البرتغال بهدف دون رد.

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ق 16: تسديدة أرضية قوية من مارتن أوديجارد تمر بجانب المرمى.

ق 4: رأسية خطيرة من بن وايت ولكن علت المرمى

بداية المباراة