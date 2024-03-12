مباشر الدوري - المصري (0)-(1) زد.. هدف غير محتسب

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

إنبي - زد

يلعب المصري أمام زد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام زد.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

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فيما يتواجد زد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

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ق46 عرضية متقنة من أحمد عيد وضربة رأسية من محمد الشامي تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36 عرضية خطيرة من مصطفى زيكو يبعدها أحمد عيد من مناطق الخطورة

ق34 فرصة محققة تضيع على النادي المصري بعد تسددية ميدو جابر

ق21 عبد الرحمن البانوبي يسجل الهدف الأول لنادي زد بعد انطلاقة رائعة من مصطفى زيكو وتمريرة للبانوبي.

انطلاق المباراة

شاهد المباراة.

انطلاق المباراة

نادي زد الدوري المصري المصري
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