استراحة في الدوري - المصري (0)-(1) زد.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:15
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام زد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام زد.
ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.
فيما يتواجد زد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.
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نهاية الشوط الأول
ق36 عرضية خطيرة من مصطفى زيكو يبعدها أحمد عيد من مناطق الخطورة
ق34 فرصة محققة تضيع على النادي المصري بعد تسددية ميدو جابر
ق21 عبد الرحمن البانوبي يسجل الهدف الأول لنادي زد بعد انطلاقة رائعة من مصطفى زيكو وتمريرة للبانوبي.
انطلاق المباراة
شاهد المباراة.
انطلاق المباراة
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