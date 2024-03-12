استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة خاضهم، بينما الأهلي في المركز العاشر بـ 17 نقطة من 7 مباريات.

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ق37 نزول النادري وموسى فراوي وأسامة فيصل بدلا من محمد عبد الغني ومحمد فتحي وبسيوني

ق36 بامبو يهدر هدفا محققا

ق28 جوووووول رضا سليم

ق17 إصابة محمد فتحي وتوقف اللعب

ق7 جووووول كريم بامبو يتعادل سريعا

ق4 جووووول موديست بعد متابعة تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة