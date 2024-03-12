استراحة الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) الأهلي.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:10
كتب : FilGoal
يستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة خاضهم، بينما الأهلي في المركز العاشر بـ 17 نقطة من 7 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-----------------------
ق37 نزول النادري وموسى فراوي وأسامة فيصل بدلا من محمد عبد الغني ومحمد فتحي وبسيوني
ق36 بامبو يهدر هدفا محققا
ق28 جوووووول رضا سليم
ق17 إصابة محمد فتحي وتوقف اللعب
ق7 جووووول كريم بامبو يتعادل سريعا
ق4 جووووول موديست بعد متابعة تسديدة إمام عاشور
انطلاق المباراة
نرشح لكم
استراحة في الدوري - المصري (0)-(1) زد.. نهاية الشوط الأول استراحة الدوري المصري - الجونة (1)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول التشكيل - الشامي وصلاح محسن يقودان هجوم المصري.. وشادي حسين أساسي مع زد تشكيل الجونة - ثلاثي هجومي بقيادة إيتوجا ضد الزمالك تشكيل البنك الأهلي - أنور وبامبو يهاجمان الأهلي.. وأيمن أشرف وعبد الغني في الدفاع تشكيل الأهلي – عمر كمال مدافع أمام البنك.. وعودة عبد القادر للظهور تشكيل الزمالك - تغييرات بالجملة.. سامسون وروقا وعلاء أساسيون أمام الجونة رابطة الأندية تدعم أحمد رفعت في بيان رسمي