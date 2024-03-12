مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(2) الأهلي.. ثلاثة تبديلات للأحمر

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

احتفال أنتوني موديست بهدف الأهلي في شباك البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة خاضهم، بينما الأهلي في المركز العاشر بـ 17 نقطة من 7 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق66 نزول طاهر وكريم وليد والشحات بدلا من رضا سليم وكريم فؤاد وإمام عاشور

ق63 جووووول هلال يتعادل للبنك الأهلي

ق62 أبو جبل يتألق ويمنع هدفا محققا

ق51 تسديدة ضعيفة من رضا سليم في يد أبو جبل

ق37 نزول النادري وموسى فراوي وأسامة فيصل بدلا من محمد عبد الغني ومحمد فتحي وبسيوني

ق36 بامبو يهدر هدفا محققا

ق28 جوووووول رضا سليم

ق17 إصابة محمد فتحي وتوقف اللعب

ق7 جووووول كريم بامبو يتعادل سريعا

ق4 جووووول موديست بعد متابعة تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي الأهلي
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