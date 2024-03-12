مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(2) الزمالك.. جوووول سامسون

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - عمر جابر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد منافسه الزمالك في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

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ق 56: جووووول سامسون بعد عرضية من فتوح ليقابلها المهاجم بتسديدة في المرمى من داخل منطقة الجزاء

ق 50: جوووول أحمد فتوح برأسية بعد عرضية من شيكابالا.

ق 46: تبديل للجونة بدخول مازن ياسر وعبد الله عبادي وخروج أحمد محمود ونور السيد

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي الزمالك ولكن الحكم لم يحتسبها بناء على تقنية الفيديو

ق 35: تسديدة قوية من شيكابالا من ركلة حرة يتصدى لها صبحي سليمان.

ق 29: جووووول رضا صلاح بعد تدخل من محمود علاء على زميله أحمد حمدي لتصل الكرة إلى رضا صلاح وينفرد بمحمد صبحي وينهيها بنجاح داخل الشباك.

ق 25: رأسية من سامسون علت المرمى بعد عرضية من عمر جابر

ق 16: إنقاذ رائع من محمد صبحي حارس الزمالك بعد خطأ من عمر جابر بعد إرجاع الكرة برأسه له ليسبق مهاجم الجونة ويخرج الكرة خارج الملعب.

ق 6: محمود علاء يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء وتتحول إلى ركنية

ق 4: أحمد حمدي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن صبحي سليمان حارس الجونة يتألق في التصدي

ق 2: هدف غير محتسب للجونة من إيتوجا

بداية المباراة

عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك يرفض بدء مباراة الجونة قبل رش أرضية الملعب بالمياه حسبما علم FilGoal.com
الزمالك الجونة الدوري المصري جوزيه جوميز
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