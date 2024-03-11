استقرار حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر

اضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

جاء ذلك بسبب سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر على الأرض مغشيا عليه.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وقال صلاح العقدة مراسل قناة أون تايم سبورتس 1: "أحمد رفعت تعرض لهبوط وحالته بدأت تتحسن وبدأ يتنفس بشكل طبيعي".

وأضاف "خلال ساعة أو اثنتين سيمكن الاطمئنان عليه بشكل كامل، ولكن من الصعب أن يخرج من المستشفى اليوم".

وأوضح "المسألة لا علاقة لها بالإفطار بل حالة طبية تخص اللاعب".

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

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