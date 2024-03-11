استقرار حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر

الإثنين، 11 مارس 2024 - 23:44

كتب : بسام أبو بكر

أحمد رفعت - فيوتشر

اضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

جاء ذلك بسبب سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر على الأرض مغشيا عليه.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يكشف كواليس قرار إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة مصر.. بوركينا فاسو تعلن تعيين مدرب جديد مصطفى أشرف وبلال مظهر ضمن 23 لاعبا بقائمة المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا اتحاد الكرة: أزمة فيتوريا لن تصل إلى المحاكم الرياضية

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وقال صلاح العقدة مراسل قناة أون تايم سبورتس 1: "أحمد رفعت تعرض لهبوط وحالته بدأت تتحسن وبدأ يتنفس بشكل طبيعي".

وأضاف "خلال ساعة أو اثنتين سيمكن الاطمئنان عليه بشكل كامل، ولكن من الصعب أن يخرج من المستشفى اليوم".

وأوضح "المسألة لا علاقة لها بالإفطار بل حالة طبية تخص اللاعب".

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري أحمد رفعت فيوتشر مودرن فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
انتهت في الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) مودرن فيوتشر قائمة الزمالك - غياب زيزو والجزيري أمام الجونة حكايات في الجول - الطبيب مروان حمدي موهبة الإسماعيلي مواعيد مباريات الإثنين 11 مارس 2024.. مواجهة بالدوري المصري وأخرى بإنجلترا يورشيتش: فوز بيراميدز أمام الداخلية مهم للغاية.. وفترة التوقف ستفيدنا لتجهيز الفريق بيراميدز يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية في الداخلية عودة الانتصارات.. سموحة يهزم سيراميكا وينتزع المركز السادس انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(2) بيراميدز.. سموحة (1)-(0) سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
استقرار حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر 54 دقيقة | الدوري المصري
أوباميكانو يكشف قراره بشأن مستقبله مع بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
بعد لغط عدم احتساب ركلة جزاء لـ ليفربول.. ووكر: الحكم من الأفضل في العالم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(2) نيوكاسل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال 3 ساعة | المحترفون
تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) مودرن فيوتشر 3 ساعة | الدوري المصري
كاف يقصي سوار الغيني من الكونفدرالية ويعتبره خاسرا أمام الزمالك 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو