مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) نيوكاسل.. جوووول جاكسون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد منافسه نيوكاسل في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز العاشر بـ40 نقطة.

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ق 7: جوووول نيكولاس جاكسون بالكعب بعد تسديدة من كول بالمر.

بداية المباراة