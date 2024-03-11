مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) نيوكاسل.. جوووول جاكسون

الإثنين، 11 مارس 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد منافسه نيوكاسل في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز العاشر بـ40 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 7: جوووول نيكولاس جاكسون بالكعب بعد تسديدة من كول بالمر.

بداية المباراة

تشيلسي الدوري الإنجليزي نيوكاسل بوكيتينو
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