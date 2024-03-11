مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) مودرن فيوتشر.. فرصة خطيرة

الإثنين، 11 مارس 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن فيوتشر في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

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ق 34 تسديدة خطيرة من جوناثان نجويم تمر بجوار القائم

ق 25 التعادل السلبي لا يزال قائما

بداية المباراة

الدوري المصري الاتحاد السكندري مودرن فيوتشر
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